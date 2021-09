GAGNÉ, Carmelle Fournier



Au CHSLD de Saint-Gervais, le 12 août 2021, à l'âge de 88 ans et 10 mois est décédée madame Carmelle Fournier, épouse de feu monsieur Maurice Gagné. Elle était la fille de feu Georges Fournier et de feu Maria Chabot. Elle demeurait à Saint-Nérée-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 10 septembre 2021 de 19h00 à 21h00 et samedi le 11 septembre 2021 de 9h00 à 10h30.et de là, au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Hélène Gariépy), Gilles (Line Bouffard), Pierre (Sylvie Fournier), Martine (Raynald Bouffard), Christiane (feu Jean-Marc Drolet), Colette (Jocelyn Fournier), Sylvie (Martin Fournier), Jean-Paul (Dany Rouillard) et feu Luc; ses petits-enfants : Sandra et Marc-André (filleul) Drolet, Isabelle et Jean-Michel Gagné, Karl, Alexandre et Gabrielle Gagné, Andréanne et Samuel Bouffard, Kathleen et Yvan Fournier, Vincent et Émilie Fournier, Laurence et Justine Gagné, ainsi que ses arrière-petits-enfants et tous les membres des familles Fournier et Gagné. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Gervais pour les bons soins prodigués à leur mère. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté Saint-Nérée) 128, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0, Site internet : https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/la-fabrique-de-la-paroisse-de-ste-claire/