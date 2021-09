TESSIER, Lucie



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Lucie Tessier, survenu à Québec le 20 août 2021. Elle était la conjointe de feu Gilles Leduc, la fille de feu Jeanne Bélanger et de feu Henri Tessier. Elle habitait à Québec. La famille recevra les condoléancesElle laisse dans le deuil sa fille : Esther Leduc (Louis Thériault); sa petite-fille : Laurence Leduc-Thériault (Brett Govan); son frère et sa sœur : Guy (Micheline Jobin) et Denise; son beau-frère : Roland Leduc (Yolande Duchesneau); plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Outre ses parents et son époux, elle est allée rejoindre ses frères décédés avant elle : Jean-Paul (feu Thérèse Gagnon), Marc (Hermance Deschamps), Robert (feu Berthe Labadie) ainsi que sa belle-sœur et son beau-frère : Thérèse Leduc et Paul Leduc. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel des soins palliatifs du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour les conseils et suivis remarquables. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cancer du sein du Québec, 279 rue Sherbrooke Ouest, bureau 305, Montréal (QC) H2X 9Z9, téléphone : 1 877 990-7171. https://rubanrose.org/mimpliquer/dons/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.