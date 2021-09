D'AMOURS, Rollande



Au Centre d'hébergement Champlain des Montagnes, le 10 août 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Rollande D'Amours, conjointe de monsieur Jean-Claude Labonté, fille de feu dame Marguerite Lemay et de feu monsieur Clément D'Amours. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 15h etLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil, ses enfants: Chantale (Conrad Pleau), Martin; ses petits-enfants: Noémie, Natacha et Rosalie; ses frères et sœurs: Clément (Anita), Gilles (feu Francine), Camil (Léo), Roland (Claudette), Aimé (Francine), Fernand (Danielle), Yolande (feu Michel), Sylvana (Philippe); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labonté: Lise (feu Léo), Micheline (Réjean), Nicole (Kelly), Claude L'Heureux (feu Gisèle). Elle est allée rejoindre ses sœurs, Dorothée, Gisèle et Diane. Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 2e étage du Centre d'hébergement Champlain des Montagnes, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél.: (418) 527-4294, sans frais: 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel: info@societealzheimerdequebec.com, site Internet: www.societealzheimerdequebec.com.