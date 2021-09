PLOURDE BLIER, Jeanne



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 11 août 2021, à l'âge de 81 ans et 6 mois, est décédée paisiblement et entourée des siens, madame Jeanne Plourde Blier, épouse de feu monsieur André Blier. Née à St-Antonin, le 31 janvier 1940, elle était la fille de feu dame Alice Sirois et de feu monsieur Horace Plourde. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Elle laisse dans le deuil ses enfants, filles de cœur: Chantal (Denis Bouffard), Manon (André Ouellet) et Nancy (Alain Rioux); ses petits-enfants qu'elle a tant aimés: Maryline (Samuel Lehouillier), Stéphanie (Jérome Nolet-Demers), Carolane, Samuel, Jennifer (Thomas Levesque) et Gabrielle (leur père François Villeneuve), Nora; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Hilaire (Ghislaine Caron), feu Anne-Marie (Gaston Deschênes), feu Noëlla (Paul-Émile Plourde), Lucie (feu Jean-Marie Taillon, feu Jacques Perreault), Gaétane, Lise (Jean-Paul Robitaille), Aline (Michel Boudreault), Mario (Hélène Boulet); de la famille Blier: feu Ludger (Lorraine Champagne), Anna (feu Ernest Dionne), feu Roméo (feu Renette Plante), Jeanine (André Hamel), Paul (Francine Mignault), Ghislaine (Rodrigue Gauvin), Gervaise (feu J. Ronald Cholette, feu Gérald Tremblay), Rita (Gilles Dionne), feu Pierre, Jean (Louise Sirois), Guy (Lise Lavoie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s qui sont aussi attristés par son départ. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àde 9h30 à 11h.Les cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie en compagnie de celles de son époux. Un merci spécial aux employés de l'Auberge aux Trois Pignons et aux employés du Centre Hospitalier Saint-François d'Assise du 5B ainsi que des soins palliatifs pour leur dévouement et les bons soins apportés à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Tel.: (418) 525-4385, site: wwww.fondationduchudequebec.org.