FLEURY, Yvette Marcoux



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Yvette Marcoux survenu au CHSLD de Sainte-Hénédine, le 20 août 2021, à l'âge de 94 ans. Elle était l'épouse de feu M. Roland Fleury et la fille de feu M. Arthur Marcoux et de feu Mme Marie-Anne Gagné. Elle était native de Scott. La famille vous accueillera aule samedi le 11 septembre 2021 de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil son fils bien-aimé Marcel (Pierrette Cyr) ainsi que ses petits-enfants: Mélissa, Catherine (Louis-Jean Morin), leurs enfants, Maika et Christopher et leur mère Andrée Alain (Serge Plourde), Vicky et sa mère Hélène Moreau. Elle laisse également dans le deuil ses frères: Gérard (Anne-Marie Grégoire), Paul-Émile (Ghislaine Parent) et est allée rejoindre ses frères et sœurs: Jean-Baptiste (feu Jeanne Couture, feu Rita Ross), Louis-Charles, Émilien(feu Fernande Nolet), Ernest (feu Marie-Jeanne Nolet), Louis (feu Lucienne Aubert), Marguerite (feu Ludger Laprise), Henri, Aline (feu Josaphat Lefebvre), Léo (feu Simone Bourgault), Félixine (feu Alexandre Poulin), Pierre (feu Monique Fournier), Raymond (Huguette Boucher, Apollinaire Simard), Jean-Charles(feu Florence Leclerc), Edouard (Jeanne Roy), Marius (feu Marthe Caron) et Philippe (Monique Demers). Elle laisse aussi dans le deuil, de la famille Fleury, son beau-frère Roger et est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs: Léopold (feu Alice Fournier), Valère (feu Lucille Crête), Lauréat (Bernadette Drouin), Paul-Aimé, Jean-Marie, Mariette (feu Émile Fournier) et Doris (feu Jos Beaudoin). Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Dons suggérés : Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique Sainte-Marie) : https://smdj.ca/financement-cva ou Fondation Alzheimer Chaudière-Appalaches : https://www.alzheimerchap.qc.ca/ La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Hénédine pour les bons soins prodigués.