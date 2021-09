LANGLOIS, Simonne



À l'Hôpital de Montmagny, le 4 septembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Simonne Langlois, épouse de feu monsieur Philippe Fournier, compagne de feu monsieur Germain St-Pierre. Fille de feu dame Léa Desrosiers et de feu monsieur Saluste Langlois, elle demeurait à Saint-Aubert de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christiane (Michel Rioux), Alain (Francyne Guimont), Élaine (Paul Barr), Danielle (feu Réjean Fortin) et Annie (Damien Jean); ses petits-enfants et leur conjoint(e) ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Rita (feu Laurent Daigle), feu Hervé (feu Jeannine Bernier), feu Aurèle (Rollande Bernier), feu Raynald (Ginette Rioux), Germain (feu Suzie Ray), feu Lionel (Danielle St-Amant), Bertha (feu Léopold Pellerin), feu Gilbert, Aline (feu Honoré Leclerc), feu Ghislain, Emilienne (feu André Bourgeois), Roger (Ghislaine Rioux), Marcel (Hélène Morin), feu Loraine (Raymond Paradis), Marielle (Jean-Marie Lemieux), Lise (Camil Fournier), Huguette (Daniel Desroches); de la famille Fournier : feu Louis-Georges, feu Gilberte, feu Annette, feu Alphonse (feu Lucille Fortin), Monique (feu Jean-Charles Caron), feu Hervé (Lucienne Roy), Thérèse (André Chouinard) ainsi que Guy Fournier (Noëlla Côté). Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille St-Pierre, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/.Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi jour des funérailles à compter de 13h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire