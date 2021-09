ROBICHAUD, Gabriel



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Gabriel Robichaud, survenu à Québec le 26 août 2021. Il était le conjoint de Thérèse Larouche, le fils de feu Rose-Blanche Tardif et de feu Pierre Robichaud. Il habitait à Québec. La famille recevra les condoléancesLa disposition des cendres de M. Robichaud se fera à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil sa conjointe Thérèse Larouche; les enfants de sa conjointe : feu Hélène Fortin (Stéphane Brassard), Louis Fortin (Anouk Boucher), Annie Fortin (Maurice Boudreault), Jean-François Fortin (Karine Martel); les petits-enfants : Philippe Brassard, Vincent Brassard, Marie Fortin, Mathilde Fortin, Sandrine Fortin, Charlotte Fortin et Delphine Fortin; les arrière-petits-enfants : Paul-Henri Brassard et Agathe Brassard; ses frères et sœurs : feu Jean-Guy (feu Gilberte Emond), Gilles (Angèle Dubé), Marcel (Marianne Gagné), Pierrette, René (Lucie Michaud), Jean-Rock (Jocelyne Ouellet), Gérald (Françoise Asselin) et Yvan (Nicole Charest); ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu René (feu Monique Desbiens), feu Raymond (Jeannine Bouchard), Bertrand (Bernadette Pearson), Léon (Marie-France Bouchard), Albert (Réjeanne Tremblay), feu Roger (Johanne Riendeau), Gaston (Francine Pelletier), Pauline (Jocelyn Potvin) et feu Michel (feu Lily Deschênes); plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du département de cardiologie et des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise ainsi que le CLSC Limoilou pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec), 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999. https://fondation-iucpq.org/je-donne/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la familledans les plus brefs délais.