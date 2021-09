DAIGLE, Maurice



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 27 août 2021, à l'âge de 92 ans, entouré de l'amour des siens est décédé M. Maurice Daigle, époux de feu Gertrude Amyot. Fils de feu Arthur Daigle et de feu Julienne Savard, ancien champion Canadien en haltérophilie et champion mondial de Dynamophilie, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses fils: Régent et Stéphane (Carole Guérard); ses frères et sœurs: feu Jacqueline (feu Laurent Picard), feu Lucia (feu Normand Leduc), feu Diana (feu Jacques Roberge), Rita (feu Charles Pissinis), Gemma (feu Roger Saint-Michel), Pierrette (feu Michel Aubert), Denise (feu Yvon Légaré), Raymonde (feu Ted Langlois), feu Monique, Ghislaine (feu Gaston Drapeau),Marcel (Denise Alain), feu Léo (feu Thérèse Thomassin) et Georges (Renée Lafrenière); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Amyot. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. Les arrangements funéraires ont été laissés aux soins duLa famille recevra les condoléancesde 13h à 14h30 auLa mise en crypte de M. Daigle suivra au Mausolée Marie-de- L'Incarnation à la même adresse. La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Daigle. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. (4715 Av. des Replats, Québec, QC G2J 1B8)