POULIOT GOULET, Ghislaine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 juillet 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée, entourée de sa famille, madame Ghislaine Goulet, épouse de feu monsieur Henri Pouliot et fille de feu Armand Goulet et de feu Dora Labrie. Elle demeurait à Armagh.La famille accueillera parents et amis ausamedi le 11 septembre 2021, jour des funérailles, de 10h30 à 14h.et les cendres seront déposées au columbarium du salon funéraire Roy et Rouleau Inc.Elle laisse dans le deuil ses fils: Guy Pouliot (Martine Fournier), Jocelyn Pouliot (Chantal Langlois), Claude Pouliot (Nicole Fradet), Tony Pouliot (Nathalie Nadeau) et David Pouliot (Karine Breton); ses petits-enfants: Hugo, Karolanne (Pier-Yves Moreau Morin), Marc-Antoine (Roxane Vézina), Marie-Christine (Simon Fontaine), Élise (Frédéric Lafond), François (Gabrielle Rousseau), Léonie (Anthony St-Onge), Paul (Ann-Sophie Fortin), Hubert (Kayla Bolduc), Nathan, Sandrine, Félix et Zoé. Elle laisse également dans le deuil ses arrière-petits-enfants: Éli, Noam et Alek Morin ainsi que Samuel et Olivier Fontaine. Elle était la sœur de: feu Laurette (feu Rosaire Thibault, Sauveur Fournier), feu Pierrette (feu Daniel Lacroix), Jean-Guy (Gisèle Roy), Diane (Yoland Roy), Yolande (Raymond Godbout), Raymond (Jacinthe Fournier), Nelson (Mireille Roy) et Danielle (Alexandre Fournier). Elle était la belle-sœur de : feu Léo, feu Rosanne (feu Yvan Tremblay), Judith (feu Gaétan Rouleau), Pierrette (feu Armand Leclerc et feu Noël Fournier), Léonce (feu Linda Obomsawin), Clarisse (feu Marc-André Lemieux), Aimé (Jacynthe Beaudoin), feu Gilles (Danielle Jolin) et Michel (Carole Turgeon). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du 3e étage de l'Oasis de Saint-Damien et au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3 site internet: https://www.cancer.ca