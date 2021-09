TURBIDE, Jean-Claude



À La Maison D'Hélène de Montmagny, le 29 août 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Turbide, époux de feu dame Claire Drolet. Né L'étang du Nord aux Iles de la Madeleine il était le fils de feu madame Sarah Richard et de feu monsieur Adeodat Turbide. Il laisse dans le deuil sa fille Karina (Patrick Leblanc), ses petites-filles: Andréanne et Anyka Leblanc (Alexandre Miville); ses frères et sœurs: feu Léona (Paul Molaison), feu Jeannine (Guy Molaison), Marie-Claire (Michel Larouche), Ghislaine (Jacques Villeneuve), Denise (feu Gaston Latouche), feu Noëlla, feu Normand et Réal; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 13h à 15h.Ses cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie Coopérative Funéraire. La famille remercie tout le personnel de la Maison D'Hélène pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison D'Hélène de Montmagny. Il a été confié à :