PARÉ, Irène



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 25 août 2021, à l'âge de 99 ans, est décédée dame Irène Paré, fille de feu dame Euchariste Carette et feu monsieur Philias Paré. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 10 septembre 2021 de 8 h 30 à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil sa sœur Madeleine (feu Philippe Mercier); ses neveux et nièces: Michel Mercier, Suzanne Mercier (feu Claude Côté), Johanne (Daniel Denis) (Michel Harvey), Serge et Lyne (Claude Gosselin); ainsi que ses petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère qui l'a précédée Gérard (Rita Boissonneault). La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital Saint-François d'Assise, plus spécifiquement le Dr Hamel son cardiologue et la Dre Élissa Francoeur pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.