BIZIER, Rose-Hélène Chabot



Au Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce de Saint-Georges, le vendredi 11 septembre 2020, est décédée à l'âge de 80 ans et 6 mois, madame Rose-Hélène Chabot, épouse de feu monsieur Jean-Noël Bizier. Elle était la fille de feu Maurice Chabot et de feu Mélanie Tanguay. Elle demeurait à Sainte-Justine et était native de Sainte-Sabine. La famille recevra les condoléances à lasamedi de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireElle était la sœur de: feu Rita (feu Fortunat Dion), feu Réal (feu Yolande Bizier), Roland (Cécilia Mercier), feu Raymond (Ghislaine Maurice), Rosaire (feu Lucille Maurice, Réjeanne Vachon), feu Robert (Huguette Boucher), Jacqueline (Marius Mercier), Raymonde (feu Jacques Bizier), feu Maurice (Micheline Flamand) et Rollande (Robert Flamand). De la famille Bizier, elle était la belle-fille de feu Léopold Bizier (feu Germaine Lemieux) et la belle-sœur de: feu Julien, Gisèle (feu Josaphat Plante, feu Jean Cusson), feu Yolande (feu Réal Chabot), feu Carmen, feu Gustave, feu Raynald, Monique, feu Jacques (Raymonde Chabot), Gilles (Jocelyne Fauchon), Léonil (Lauréanne Lamontagne), feu Mariette (Gervais Mercier), Hélène, Rémi (Jacqueline Carrier) et Gaétane (Mario Asselin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel de la Résidence L'Arc-en-ciel de Sainte-Justine et du CISSS-CA, secteur Beauce de Saint-Georges pour les bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Formulaires disponibles au salon.