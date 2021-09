BOIES, Justin



À l'Hôpital Laval, le 28 août 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Justin Boies, conjoint de madame Jeannine Gauvin. Il était le fils de feu monsieur Jean-Joseph Boies et de feu madame Jeanne D'Arc Bouchard. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifMonsieur Boies laisse dans le deuil sa conjointe Jeannine Gauvin; ses enfants: Martin, Alain (Carole Martinez) et José; ses petits-enfants: Charly et Mathieu (Myriam Vézina); les enfants de sa conjointe: Annie (Renaud), Jean-François (Julie); ses petits-enfants par alliance: Alexandra, Charles, Xavier (Maude), feu Mathis, Émile et Victor; ainsi que Jonathan, Jean-Sébastien, Thomas et Mathilde; ses frères et sœurs: feu Réjean (Louisette Lamontagne) Steven (Francine Simard), Michel (Lili Desgagnés), Lisette (Kai Madsen), Marcelle (Pierre Thibault), Dominique (Jean-Paul Bolduc) et Johanne (Claude Belley); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gauvin: Jean-Paul (Jeanne D'Arc Gauthier), Jocelyne (feu Claude Gingras), Lisette, Francine (Claude Labbé) et feu Hélène (Jean-Marc Lecompte); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital Saint-Sacrement ainsi qu'à celui du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca