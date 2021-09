BOUCHER, Thérèse Marois



Au Centre d'Hébergement de Cap-St-Ignace, le 30 août 2021, à l'âge de 91 ans et 4 mois, est décédée madame Thérèse Marois, épouse de feu monsieur Jacques Boucher. Elle était la fille de feu monsieur Alphonse Marois et de feu dame Blanche Isabelle. Elle demeurait à Montmagny et était native de Cap-St-Ignace. La famille accueillera parents et ami(e)s, à compter de 9h.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Berthier-sur-Mer.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Fernand, Sylvie (Aurèle Gendron), François, Françoise (Gaston Coulombe), ses petits-enfants : Isabelle Guimont-Boucher, Guillaume Bélanger-Boucher, Simon (Valérie Couillard) et Sandra Pelletier, son arrière-petite-fille : Anabel, ses frères et sœurs : feu Jeanne (feu Léopold Langlois), feu Marie-Reine (feu Ovila Clavet), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boucher : feu Raymond (Françoise Bouffard), Lucien, Carol (Suzanne Boutin), Yolande (Roger Talbot), Louise (feu Gaétan Grégoire), Hélène (Denis Deschamps), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement de Cap-St-Ignace pour leur dévouement et leurs bons soins, ainsi que ses grandes amies qui ont été présentes dans les dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Alzheimer : https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memeriamLa direction a été confiée à la