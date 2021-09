POULIN, Denyse



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 30 août 2021, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Denyse Poulin, conjointe de monsieur Gaétan Roy, fille de feu dame Yvette Soucy et de feu monsieur Camille Poulin. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laElle laisse dans le deuil, son frère Patrick (Martine Blouin); sa sœur Louise; ses neveux : Dave, Philippe et Laurence, ainsi que plusieurs ami(e)s du Lionel. Un sincère remerciement au personnel l'hôpital du Saint-Sacrement, pour leur dévouement et leurs bons soins.