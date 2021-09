FORTIER, Marc-André



À l'Hôpital Sainte-Anne de Beaupré, le 23 août 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Marc-André Fortier, fils de feu madame Emilia Thomassin et de feu monsieur Louis Fortier. Il était l'époux de feu madame Jacqueline Verret. Natif de Sainte-Brigitte-de-Laval, il demeurait à Saint-Ferréol-les-Neiges. La famille vous accueilleraà compter de 13h au salon commémoratifMonsieur Fortier laisse dans le deuil sa conjointe Cécile Caron; son fils Alain Fortier (Julie Cyr); sa belle-fille Lise Demers (Jean Roy); ses petits-enfants: Laurence et Zachary; les enfants de Cécile: Chantal Verreault (André Caron), François Verreault (Karine Asselin), Serge Verreault (Carmen Tremblay) et Nancy Verreault (Sébastien Asselin), leurs enfants : Alexandre, Sabrina, Samuel, Thomas, Marie-Denise, Sarah et Marc-Antoine; ses frères et sa sœur: Jean-Louis, Jacques (Louise Drolet) et Marjolaine (Denis Thomassin); son beau-frère et ses belles-sœurs : Hugues Parent (feu Noëlla Fortier), Clermont Verret (feu Charlotte Fortier) et Elizabeth Bernier (feu Gilles Fortier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Verret: Florent (Jocelyne Clavet), Diane (Guy Garneau), Gaétan (Carole Pleau) et André; les membres de la famille Caron ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Paulette (feu Marc Beaulieu) et de feu Hélène (feu Robert Côté) ainsi que le beau-frère de feu Pierrette Verret (feu Jean-Robert Duguay). Un remerciement spécial au Docteure Anne-Marie Turcotte au Docteur Pierre Boutet ainsi qu'à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne de Beaupré pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0