DUROCHER, Claire



Au CHUL, le 2 mai 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Claire Durocher. Elle était la fille de feu monsieur Émile Durocher et de feu madame Mancia Petit. Elle était également l'épouse de monsieur Normand Lauriault, elle demeurait à Québec, originaire de St-Ubalde. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean (Edith Rousseau) et Joanne (Richard Cliche); ses petits-enfants : Maude, Emy et Janie; ses-frères et sœurs : feu Eugène, Jeannine (feu Clément Frenette), feu Huguette (feu Lorenzo Delisle), Magella (Léopold Girard), feu Rose (Stévan Gagnon), feu Annette (Clément Perron), Léo (Monique Devault), feu Marcel, Marie-Reine (Robert Thibault et Alain; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lauriault : Florence (Réjean Matte), Monique (feu Michel Leclerc), Michel (Aline Gravel), Ghislaine (Bruno Denis), Martial (Élisabeth Bélanger), Louise (feu Germain Denis). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra parents et amis à :de 13h à 15h,suivi de la mise en columbarium à la Seigneurie coopérative funéraire. La famille tient à remercier les membres du personnel du CHUL pour les bons soins prodigués à Claire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1 888 939-3333, des formulaires seront disponibles sur place.