PLOURDE, Nelson



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 août 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Nelson Plourde, époux de feu dame Fernande Bernard. Il demeurait à Québec (quartier St-Louis de Courville). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.et de là au cimetière St-Louis-de-Courville.Il laisse dans le deuil ses fils et ses belles-filles: Bernard (Isabelle Voyer), Patrick (Nathalie Gauthier); ses petits-enfants: Caroline, Dominique, Jonathan, Samantha, Sébastien; sa sœur et son frère: Murielle (feu Jean Galarneau), Erroll (Aline Mathieu); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernard: André (Solange Huot), Jean (Christine Thiboutot), Micheline Vézina Bernard; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement tout spécial au personnel de la Résidence Le St-Laurent pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3, par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca