GUÉRARD, Gérard



Au CHSLD de St-Flavien, le 1er septembre 2021, est décédé à l'âge de 92 ans monsieur Gérard Guérard. Il était le fils de feu Alfred Guérard et de feu Yvonne Charest. Il demeurait à Laurier Station. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille aimerait remercier le personnel de la Villa Laurence et du CHSLD de St-Flavien pour leur support et leur accompagnement. Un merci Spécial à Line Bibeau pour son dévouement.L'inhumation suivra au cimetière Notre-Dame-du-Sacré-Cœur d'Issoudun. La direction des funérailles a été confiée à la