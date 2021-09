MERCIER, Maurice



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Maurice Mercier, survenu le 22 août 2021 à Québec, à l'âge de 76 ans. Il était le fils de feu Louis Mercier et de feu Corinne Paquet. Natif de Dosquet, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères: feu Roger, Louisette (feu Normand Turcotte), Lise (feu Jean-Charles Couture), feu Gilbert, feu Germain (Francine Chartrand), Marie-Hélène (Laurent Guimond), Jacynthe, François (Yolande Tremblay), Bernard (Dorothée Bédard), Carmelle; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueillera dans le respect des mesures sanitaires à laà compter de 10h.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire