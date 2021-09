GOULET, Cécile Tardif



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 août 2021, à l'âge de 88 ans et 2 mois, est décédée dame Cécile Tardif, épouse de feu Paul-Eugène Goulet, fille de feu Marie-Anna Veilleux et feu Paul-André Tardif. Elle demeurait à Saint-Bernard. Elle laisse dans le deuil son fils Richard Goulet (Lucie Fauchon), ses petits-enfants: Jocelyn (Jannick Tremblay), Jacinthe (Eric Boulanger Gaudreau), Justine et Julien (Lydia Roy). Elle était la sœur de feu Jean-Roch (feu Thérèse Malenfant), Claire (feu Yvonnick Landry), feu Anne-Marie (Léon Gingras, Yolande Beaudoin), Gérard (Yvette Boucher), feu Denise (Antoine Bélanger), Andrée (feu Laurent Lampron), sœur Michelle, François (Monique Dubois), Gaétane (feu Théo Grimard, Denis Demers), Nicole (Denis DeBlois), Jeanne (Rodrigue Méthot), Raymonde (Tom Shearer), Charles (Jacqueline Fortier), feu Marc (Suzanne Gosselin) et Lucie (Guy Gingras). Elle était la belle-sœur de feu Émerentienne (feu Jean (Johny) Rhéaume), feu Rosa (feu Gérard Audet), feu Antoinette, feu François (feu Emilie Boivin), feu Marie-Jeanne (feu René Labbé), feu J.Alexandre (feu Anna-Marie Nadeau), feu Irène (feu Hector Audet), feu Jean-Baptiste (feu Alice Audet), feu Louis-Gonzague (Juliette Drapeau), feu Jeannine (feu Rosaire Bédard) et feu Gertrude (feu Jean Bernard). Elle laisse également dans le deuil la famille Bédard.La famille recevra les condoléances au funérarium dusamedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laUn grand merci à sa nièce Thérèse Labbé pour tous les soins apportés et sa présence si importante. Nous tenons aussi à remercier ses frères et sœurs pour leur support. Nous remercions tout le personnel du Pavillon Bellevue pour leurs bons soins ainsi que l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus (Saint-Bernard) (62, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie (Québec) G6E 4A2) : https://smdj.ca/financement-cva