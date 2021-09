LABBÉ, Mariette Bédard



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 21 juillet 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Mariette Bédard, épouse de monsieur Bernard Labbé, fille de feu dame Simone Bédard et de feu monsieur Jules Bédard. Elle demeurait à Loretteville. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléancesOutre son époux Bernard Labbé, elle laisse dans le deuil, ses sœurs et ses frères : Pauline , Denise, feu Louisette (feu André Simard), Émilien (Réjeanne Belleau), Gaston (Suzanne Dion), Lionel (Diane Lessard); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Labbé : feu Flore (feu Laurent Cloutier), feu Zitar (feu Alfred Blouin), Andréa (feu Evariste Malouin), feu Edgar (Monique Gaur), Jean-Félix (feu Thérèse Beaulieu), Marguerite (feu Gaétan Blanchette), Louva (feu Yves Ouellet), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousines, couines autres parents et ami(e)s.