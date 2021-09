FORTIER, Amélia Bolduc



Au Centre Paul-Gilbert, le 27 août 2021, l'âge de 93 ans, est décédée Madame Amélia Bolduc, épouse de feu Paul-Antoine Fortier, fille de feu Emma Olivier et feu monsieur Eugène Bolduc. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Jacqueline (Renald Blanchet), Marcel (feu Angèle Laliberté) et Lorraine (Daniel Laforest); ses petits-enfants : Martin (Aline Myre), Patrice, Judith (Samuël Desrochers-Cloutier), Geneviève (Frédéric St-Laurent-Boissonneault), Simon, Vanessa (Alexis Labbé) et Yannick; ses arrière-petits-enfants : Antoine, Jérôme, Laurie, Victor, Léon, Hubert, Éliane, Léanne, Marie-Rose, Jeanne et Anna. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs et frères : feu Alphonse, Jeanne (feu Antoine Demers), Jean-Marc (Gisèle Vallée), Edith (Ernest Genest), feu Rita (Gérard Fortier), feu Pauline (Clément Fortier), feu Georges (Aline Bergeron), Denis, Yvon (Denise Boucher), Roger (Nicole Demers), feu Gilles, feu Raymond (Marie-Ange Daigle), feu Léo, Eugène et André (Suzanne Huot); ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Fortier et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e )s. La famille désire adresser ses sincères remerciements à tout le personnel du CHSLD du Centre Paul Gilbert (unité Oasis) pour les excellents soins prodigués à notre mère pendant son séjour ainsi qu'au médecin Émilie Lavallée. Vos témoignages de sympathies à la famille peuvent se traduire par des dons de votre choix. La famille recevra les condoléances au funérariumle vendredi 10 septembre de 19h à 21h ainsi que le samedi 11 septembre à compter de 9h.