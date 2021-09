ALLARD-JUNEAU, Lucienne



Aux Jardins du Haut St-Laurent, le 30 août 2021, est décédée à l'âge de 90 ans, madame Lucienne Allard, épouse de feu monsieur Odilon Juneau. Elle était la fille de feu monsieur Charles Allard et de feu dame Catherine Bernatchez. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette. Les membres de la famille recevront les condoléances au :de 12h à 13h15.Suivra par la suite l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Pierre Drolet), Laurette (Clément Desrochers), Clément (Christiane Savoie) et Fernand (Hélène Bouffard) ; ses 10 petits-enfants Andy, Nancy, Katy, Régis, Philip, Marc-Antoine, Luc-André, Jean-Christophe, Gabrielle et Samuel, ses 10 arrière-petits-enfants; son frère Marcel (Monique Pellerin) et ses belles-sœurs Simone Labonté et Julien Desrochers (feu Albert) et Juliette Beaumont (feu Rolland), ainsi que plusieurs neveux, nièces, et ami(e)s. Elle est allée rejoindre de la famille Allard, Cécile (Gabriel Hamel), Jeanne (Ulric Juneau), Colette (Paul Lavergne), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Juneau : Marie-Jeanne (Joseph Couture), Lucien (Béatrice Tessier), Marguerite, Alice, Avila (Françoise Bertrand), Ernestine (Henri Paradis), Thérèse (Stanislas Lahaye), Ulric (Jeanne Allard), Annette (Gustave Fiset), Gertrude (Charles-Auguste Bourbeau), Rachel (Antonio Guillot). La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence les Mille-Fleurs où elle a demeuré ses 7 dernières années ainsi que le personnel du CHSLD Les Jardins du Haut St-Laurent pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.