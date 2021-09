GILBERT, Gertrude



À l'I.U.C.P.Q., le 18 août 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Gertrude Gilbert. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Arthur Gilbert et de feu dame Marie-Alma Lefebvre. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu André, Madeleine (feu Gilles Gingras), sœur Monique s.s.j., Suzanne (feu Pierre Pidgeon), feu Françoise (feu Michel Rainville), feu Thérèse (feu Jean-Paul Montminy) et Laurent (Marie Tanguay). Elle laisse aussi dans le deuil son filleul Georges-Arthur, qui lui était très précieux, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement leur nièce Elaine Gilbert pour son très grand dévouement auprès de Gertrude.L'urne funéraire a été déposée au cimetière Belmont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Dauphine, 31 rue D'Auteuil, Québec G1R 4B9.