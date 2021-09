LEBEL GIASSON, Louisette



Au Centre d'hébergement Ste-Monique à Québec, le 28 août 2021, à l'âge de 98 ans et 4 mois, est décédée madame Louisette Lebel, épouse de feu monsieur Philippe Giasson (en 1res noces feu dame Gilberte Pelletier). Elle demeurait à Québec et a demeuré à L'Islet et Saint-Roch-des-Aulnaies. Originaire de L'Isle-Verte (Rivière-Trois-Pistoles), elle était la fille de feu dame Alberta Côté et de feu monsieur Wilfrid Lebel. Elle laisse dans le deuil les enfants de son époux : Lucie (Yvon Martin), feu Pauline (feu Maurice Doyon) et Maurice Giasson (feu Lorraine Michaud - Suzanne Pilon); leurs enfants : Sabrina Doyon (Marc-André Brochu) et Marie-Eve Martin (Stéphan Hardy), ainsi que les arrière-petits-enfants: Mélia et Clovis Hardy. Elle était la sœur de feu Yvette (feu Antonio Lebel). Elle laisse également sa belle-sœur Rita Bacon (feu Paul Giasson - Michel Lajeunesse). Elle est allée rejoindre plusieurs membres des familles Giasson et Pelletier. Sont aussi affectés pas son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du CHSLD Ste-Monique pour leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca. Des formulaires seront disponibles à l'église.Les membres de sa famille vous accueilleront à lasamedi jour des funérailles à compter de 12h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.