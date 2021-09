GERMAIN, Père Yvon



À Québec, le 1er septembre 2021, à l'âge de 81 ans et 3 mois, est décédé le Père Yvon Germain, membre de la communauté des Missionnaires du Sacré-Cœur. Il est né le 16 mai 1940 à Saint-Basile de Portneuf. Il était le fils de monsieur Gérard Germain et de madame Agnès Picard. Il demeurait au Domaine de Bordeaux à Québec.Sa famille et sa communauté recevront les condoléancesà compter de 9 h 30.et de là au Cimetière Notre-Dame-de-Belmont de Québec pour l'inhumation. Outre sa famille religieuse, le Père Germain laisse dans le deuil son frère Léo (feu Pierrette Langlais) et sa sœur Yvette (André Pelletier) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, et ami(e)s. Le Père Germain a été aumônier au Pavillon Le Normand à Sainte-Foy, directeur de la bibliothèque de l'École Secondaire MSC de Beauport et de celle du Séminaire Saint-Augustin. Pendant plusieurs années, il a fait du ministère au Sanctuaire Notre-Dame du Sacré-Cœur à Québec et par la suite à la chapelle du Domaine de Bordeaux.