ROBERGE, Paul-André

À Québec, à son domicile et entouré de l'amour des siens, le 29 décembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé paisiblement monsieur Paul-André Roberge, conjoint de dame Marie Harvey. Il était fils de feu monsieur Roger Roberge et de feu dame Alice Demers.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Outre sa conjointe Marie, il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Alain Castonguay), Patrick (Judith Dion) et Caroline (Sylvain Duguay); ses petits-enfants: Jérôme, Maxime, Vincent, Rémi, Francis, Anabel, Ophélie, Laurie, Vincent et Olivier Castonguay; ainsi que ses 11 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Gaston Roberge (Monique Julien), Monique (Marcel Allaire), Lise (Jean D'Amour), Françoise (Gaston Robitaille), Gisèle (Jean-Claude Brousseau), Annette (André Boivin), Fernand (Gaétane Latulippe), Georges-Henri, Diane (Daniel Jobin), Michel (Diane Latulippe) et tante Lucette (Gaston Lévesque); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Harvey; plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines; la mère de ses enfants Denise Laliberté ainsi que de nombreux amis. Nous désirons remercier la merveilleuse équipe des soins palliatifs du CLSC de la Haute Ville pour les excellents soins prodigués. Merci au Dr Michel Robitaille, un merci particulier à madame Martine Blais infirmière ainsi qu'au Dr François Marchand de la clinique de l'insuffisance cardiaque de l'Hôpital l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Téléphone : 418 682-6387. Site Web : www.coeuretavc.ca.