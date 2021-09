HÉBERT, Alain



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 août 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Alain Hébert, époux de dame Lucie Langlois. Il était le fils de feu dame Aline Bouchard et feu monsieur Jules Hébert. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucie; ses filles: Isabelle (Nicolas Gignac) et Caroline (David Bigaouette); ses petits-enfants qu'il adorait: Chloé, Benjamin, Eva et Rose; ses frères: Jean (Sylvie Therrien), Yvon (Hélène Lalancette) et Jacques (Linda Lemelin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, sans oublier sa belle-famille Langlois, de nombreux ami(e)s et anciens collègues de travail plus spécifiquement Pierre Aubé et Engelbert Frédette. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, principalement la Dre Virginie Audet Croteau et un merci spécial pour Mylène Duchaine infirmière du CLSC Beauport pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél. : 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca