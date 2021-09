GARIÉPY, Françoise Bouchard



Au Centre d'Hébergement Yvonne Sylvain, le 15 juillet 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Françoise Bouchard, épouse de feu monsieur Jean-Marc Gariépy. Elle demeurait à l'Ange-Gardien.où la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. L'inhumation se fera au cimetière de L'Ange-Gardien. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Richard Mercier), Céline (Michel Bergeron), André (Line Veilleux), Guy (Guylaine Thomassin) et Julie (Jean Robert); ses petits-enfants: Charles Lefrançois (Carine Prokofief-Baccavin), Daniel Damours, Justine Robert (Guillaume Tanguay), Laurence Robert (Olivier Gauthier) et Rosalie Robert (Charles-Alexandre DeMontigny), Marianne Gariépy (Antoine Labrie), William Gariépy et Samuel Gariépy (leur mère Guylaine Tremblay); son arrière-petit-fils Nathan Tanguay; ses frères et sœurs: Mariette (feu Camil Gagné), Claudette (Jacques Langlois) et Donald (Line Desparois Légaré); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gariépy: Madeleine (feu Guy Côté), Fernand (Denise Richard), Roland (feu Madeleine Savard) Cécile (feu Normand Balaux) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Raymond (feu Patricia Bouchard) feu Camil (feu Pierrette Toussaint) et de feu Rodrigue (feu Pierrette Hébert). Elle était aussi la belle-sœur de feu René Gariépy (feu Jeanne D'Arc Moisan), feu Thérèse Gariépy, feu Raymond Gariépy (feu Jacqueline Bouchard), feu Gabrielle Gariépy (feu Antoine Gosselin) et de feu Benoit Gariépy. Un remerciement spécial au personnel soignant du Centre d'Hébergement Yvonne Sylvain pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com. La direction des funérailles a été confiée à la maison