«À travers les murs»: 4 récits illumineront Saint-Roch

Porté par les voix de Koriass, Pierre-Yves Lord, Gabrielle Shonk et Tire le Coyote, le nouveau parcours exploratoire À travers les murs animera le quartier Saint-Roch, à Québec, à compter du 16 septembre.

Jusqu’à la mi-octobre, du jeudi au dimanche à 22 h 30, les quatre artistes de la Vieille Capitale pourront être entendus grâce à divers personnages qui raconteront des histoires d’espoir et de bienveillance. Ces récits ludiques illumineront divers bâtiments du quartier toutes les 15 minutes et permettront d’apprécier une balade nocturne de 1,2 km.

La devanture de l’église La Nef sera la première à accueillir le parcours et «Le Géant» (voix de Pierre-Yves Lord) qui rappellera l’importance que tous les gens puissent être entendus. La visite se poursuivra sur la façade du bureau d’arrondissement de La Cité-Limoilou, alors que l’animation «L’Ascenseur» (portée par Gabrielle Shonk) se penchera sur les synchronicités de la vie.

Les piliers colorés de l’îlot Fleurie composeront le troisième arrêt où sera projeté «La Main d’oeuvre» (avec la participation de Koriass), un poème qui soulignera l’évolution technologique de Saint-Roch depuis plus de 200 ans. Enfin, le nouveau YMCA de la rue du Pont fera briller «La Constellation» (voix de Tire le Coyote), une envolée scintillante.

Gastronomie et achat local

La découverte animée «À travers les murs» sera également agrémentée de pauses gastronomiques.

À l’instar de nombreux gens d’affaires et d’une kyrielle d’entreprises, les commerçants et restaurateurs de Saint-Roch ont été durement touchés depuis le début de la pandémie. Cette virée nocturne sera donc bonifiée par des haltes gourmandes bienvenues au resto-bar Deux22, aux restaurants Jjacques et Hono Izakaya, ainsi qu’à la microbrasserie La Barberie.

Créée par l’entreprise Studio Nord Est installée dans le quartier , l’initiative «À travers les murs» sera présentée dans le cadre de Québec animée, une programmation regroupant plus de 4500 manifestations artistiques faisant bouger la capitale.

