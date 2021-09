JEFFREY, Jeannine Beaulieu



À son domicile le 15 août 2021, est décédée à l'âge de 84 ans et 11 mois, dame Jeannine Beaulieu épouse de feu monsieur Gérard Jeffrey. Elle était la fille de feu Honorat Beaulieu et de feu Marie-Jeanne Mercier. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 12 h à 13 h 55.et sera suivie de l'inhumation au cimetière de la Montagne.Elle laisse dans le deuil ses fils: Ghislain (Martine Vézina) et Daniel (Martine Lebel); ses petits-enfants: Kim (Sylvain Ringuette), Audrey (Mike Gagnon) et Dave; ses arrière-petits-enfants: Samuel, Frédéric, Chelsey, Lexie, Thomas, Élya. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Jacqueline (feu Adhemar Gaulin), Henriette (feu Jasmin Lord), Jean-Guy (Lyse Giroux), feu Paul-Henri (Lucie Blanchet); et de la famille Jeffrey, elle était également la belle-sœur de: feu Augustine (feu Louis-Philippe Dubé), feu Georges (feu Lucia Beaulieu), feu Cécile (feu Norbert Gagné), feu Rita (Antoine Boucher), feu Lucien (feu Yolande Delisle), feu Germaine (feu Albert Bédard), feu Marthe (feu Gilles Péladeau), feu Marcel (feu Huguette Hébert), Georgette (Georges-Henri Bouchard), feu Lucienne (feu John Duncan). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille désire exprimer toute sa reconnaissance à M. Adelme Gagné, Mme Marie Lachance, Mme Hermance et M. André Bérubé qui par leur présence, leur dévouement et leur affection, ont participé à l'excellence des soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène. Don en ligne : www.lamaisondhelene.org