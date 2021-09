LANDRY, Charles-Auguste



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 septembre 2020, à l'âge de 83 ans et 2 mois, est décédé monsieur Charles-Auguste Landry, fils de feu madame Mary Picard (feu Marie-Jeanne Morneau en 2ième noces) et de feu monsieur Télésphore Landry. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa fille Pascale (Jean-Pierre Sanfaçon); ses petits-enfants Sophie-Anaïs et Pier-Anthony; la mère de sa fille Solange Pelletier; ses frères et sœurs : feu Thérèse (feu Robert Després), feu Monique (feu Normand Paradis), feu Jean-Louis (feu Jeannine), Carmen (feu Hervé Roch), Huguette (Gilbert Guérette), Marius (feu Ginette Dusseault), feu Rénald et Lise (George Nadeau) ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Un dernier recueillement et l'inhumation des cendres se feront au cimetière de Kamouraska le samedi 18 septembre à 14 h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, bur. J-9000, Québec (QC) G1J 2G3, Site Web: https://www.jedonneenligne.org/fiusmq/INMEMO/)