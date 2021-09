DESJARDINS, Gérard



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Gérard Desjardins, survenu à Québec le 21 août 2021. Il était l'époux de feu de madame Pierrette Bégin, fils de feu madame Germaine Métivier et de feu monsieur Aimé Desjardins. Monsieur Desjardins a eu une belle carrière comme policier à la ville de Québec pendant plus de 33 ans. La famille recevra les condoléancesIl laisse dans le deuil ses enfants : Lucie et Mario (Lucia Mirabal Ortega); ses petits-enfants : Maude et Gérard; ses frères et sœurs : André (Louise Gosselin), Louisette (feu Guy Letarte), Micheline (feu Émile Roussin); ainsi que son beau-frère Jean-Claude Bégin (Paulette Gagné); ses cousins et cousines, ses neveux et nièces et ses ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel de l'unité B8 des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François D'Assise.