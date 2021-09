DUCHESNE, Jacqueline Picard



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 2 septembre 2021 à l'âge de 82 ans, est décédée dame Jacqueline Picard, épouse de feu monsieur Maurice Duchesne. Elle était la fille de feu monsieur Gérard Picard et de feu dame Alice Caron. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré, autrefois de Saint-Ferréol-les-Neiges.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 30 minutes avant la cérémonie, soit de 13h00 à 13h30. Le corps sera déposé au cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil ses filles et son gendre : Martine (Gérard Keogh) et Bibiane ; ses petits-enfants : Dominique-Anne et Gabrielle-Marie Keogh ; ses soeurs, son frère, son beau-frère et ses belles-soeurs : Marie-Rose (feu Henri Duchesne), Ulric (Pierrette Labrecque), Thérèse (Lionel Labrecque), feu Raymond (Lucette Dupont) et elle était la sœur de feu Clément (feu Suzanne Dorval) ; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Duchesne : Cécile (feu Claude Paradis, Joseph Gagné), Raymond (feu Claudette Boivin), Rose-Aimée (feu Adjutor Côté), feu René (Antoinette Asselin), feu Alice (Jean-Louis Ferland), feu Henri (Marie-Rose Picard), feu Roger (Lucie Verreault) et elle était la belle-sœur de feu Jeannette (feu Arthur Duchesne), feu Lucienne (feu Raymond Morency), feu Lucie (feu René Ferland) et feu Rosianne (feu Laurent Leblond). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier le personnel de l'Auberge de Boischatel et de l'unité prothétique de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Un sincère merci également à madame Jacqueline Dufour, sa sœur Marie-Rose Duchesne et madame Lise Bradette pour leur soutien et leur présence constante dans les moments difficiles. Nous souhaitons également adresser un merci tout spécial au docteure Caroline Kochuyt pour ses bons soins et tant de bienveillance et d'humanité, "un ange sur notre route". Finalement, merci à la Communauté des Dominicaines Missionnaires Adoratrices et leur Fondatrice Mère Julienne du Rosaire pour toutes les prières et la Communion au Cœur Eucharistique de Jésus. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré (Unité prothétique), 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/et/ou Fondation Québécoise du cancer190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec, G1K 5Y9, https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don