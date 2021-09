Afghanistan: les images de deux journalistes battus par les talibans laissent présager le pire

Attention, les images publiées dans cet article pourraient choquer certaines personnes. Nous préférons vous en avertir.

Deux journalistes afghans qui couvraient une manifestation de femmes à Kaboul cette semaine ont été battus et torturés lors de leur arrestation par les talibans.

• À lire aussi: Le ciel s’assombrit au-dessus de Joe Biden

• À lire aussi: Le gouvernement taliban accueilli avec suspicion

Les images des deux hommes, d’abord partagées sur les réseaux sociaux par leur rédacteur en chef, ont été authentifiées par l’agence de presse Reuters.

On peut voir sur les images les deux représentants des médias couverts de blessures et de plaies. L’un des journalistes a de grandes marques rouges sur le bas du dos. L’autre a des marques similaires sur l'épaule et le bras.

Les visages des deux hommes sont meurtris avec des coupures.

AFP

Interrogé sur l'incident, un ministre taliban par intérim, nommé à son poste lors de l'annonce du nouveau gouvernement mardi 7 septembre, a déclaré que toute attaque contre des journalistes ferait l'objet d'une enquête.

Cet acte de violence envers des journalistes laisse présager le pire pour la liberté de presse au pays.

AFP

En Afghanistan, une presse indépendante, financée en grande partie par des donateurs occidentaux, a prospéré au cours des 20 dernières années.

«Cinq collègues ont été détenus dans un centre de détention pendant plus de 4 heures, et pendant ces quatre heures, deux de nos collègues ont été battus et torturés brutalement», a assuré le rédacteur en chef, Zaki Daryabi, du journal indépendant Etilaat Roz.

AFP

Les journalistes blessés ont été transportés à l'hôpital, où on leur a conseillé de prendre deux semaines de congé.

Les talibans ont juré de permettre aux médias de fonctionner et de respecter les droits humains des personnes, mais des incidents d'abus depuis leur arrivée au pouvoir ont suscité des doutes chez certains Afghans.

La dernière fois que les talibans ont gouverné le pays de 1996 à 2001, il n'y avait pas de médias indépendants, et Internet n’en était qu’à ses tout débuts.

Plusieurs journalistes se sont plaints d'agressions depuis le retour des talibans au pouvoir, et certaines femmes ont déclaré qu'elles n'étaient pas autorisées à continuer de travailler dans les médias.

À VOIR AUSSI...