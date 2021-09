Autobus scolaires: une coroner recommande des caméras 360 degrés pour plus de sécurité

Le décès d’un adolescent happé par un autobus scolaire à Sainte-Agathe-des-Monts en septembre 2019 était «une mort violente évitable», conclut le Bureau du coroner, en recommandant une meilleure formation des conducteurs et la présence de caméras 360 degrés sur les nouveaux véhicules.

«Chaque décès comme celui de Jules [Boutin] en est un de trop», a déclaré la coroner Julie Blondin, jeudi, lors d’une conférence de presse portant sur les conclusions de son rapport sur l’événement qui a coûté la vie à l’adolescent de 13 ans.

En se basant sur un rapport d’experts en sécurité des autobus scolaires, la coroner Blondin recommande, «la possibilité de rendre obligatoire [l’utilisation] de caméras 360 degrés de même que l’implantation d’un système de freinage d’urgence sur les [nouveaux] autobus scolaires».

En ce qui concerne la chauffeuse qui était au volant de l’autobus au moment de l’accident, «il est possible que [elle] ait été distraite par un motocycliste [...] ou par un autre élément», a affirmé Me Blondin. De plus, le corps du jeune Boutin a été percuté au milieu de la chaussée sur la ligne blanche mitoyenne, ce qui signifie que «le virage a été pris largement [en empiétant dans l’autre voie]», a ajouté la coroner.

Me Blondin n’a pas voulu se prononcer formellement sur la qualité de la conduite de la chauffeuse, mais recommande cependant «d’améliorer le programme de formation des conducteurs de poids lourds, dont font partie les autobus scolaires».

La coroner Blondin recommande aussi de «poursuivre et d’intensifier» la sensibilisation «concernant la sécurité des personnes vulnérables». Depuis l’événement, la Polyvalente des Monts a embauché un brigadier pour assurer la sécurité des élèves. La municipalité de Sainte-Agathe-des-Monts a d’ailleurs entrepris une reconfiguration des lieux pour les rendre plus sécuritaires.

Rappel des faits

Vers 16 h 25 le 12 septembre 2019, la conductrice d’un autobus scolaire effectue un virage à gauche à l’intersection des rues Brissette et Légaré, dans le but d’aller récupérer les élèves à la Polyvalente des Monts. Au même moment, Jules Boutin entreprend de traverser la rue Légaré, mais la manœuvre semble périlleuse et une autre élève lui crie, «hein attention».

Trop peu trop tard, celui-ci est fauché par l’autobus qui s’immobilise plusieurs mètres plus loin. La conductrice dira qu’elle ne «l’avait pas vu» et qu’elle «regardait un motocycliste» de l’autre côté de l’intersection.

Plusieurs témoins ont alerté les autorités et des manœuvres de réanimation ont été entreprises sur l’adolescent. Son décès a été constaté à l’hôpital à 17 h 15.

Notons que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a évalué le dossier pendant plusieurs mois et qu’aucun élément criminel n’en est ressorti.

À VOIR AUSSI...