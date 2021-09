PARÉ, Lise



À Saint-Sacrement, le 4 septembre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Lise Paré, fille de feu monsieur François Paré et de feu madame Lucienne Simard. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifL'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière De la Nativité rue Wilbrod-Robert.Madame Paré laisse dans le deuil son fils James; ses frères et sœur: Rémy, Denis (Hélène Dugal) et feu Diane; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gravel: Hélène (Claude Blouin), France (Louis-René Lessard), Raymond (feu Suzanne Martineau), René (Yolande Verreault); sa belle-sœur Agnèse Martineau (feu Rosaire Gravel), ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du 4e étage de l'Hôpital Saint-Sacrement pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca