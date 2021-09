TANGUAY, Pierrette Guillot



À l'Hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 18 août 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée entourée de l'amour des siens madame Pierrette Guillot, épouse de monsieur André Tanguay, fille de feu monsieur Raymond Guillot et de feu madame Hélène Greaves. Elle demeurait à Donnacona., à partir de 13 h,et de là, au Columbarium Roger Benoit & Fils Ltée. Madame Guillot laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Alain (Hélène Jobin), Chantal (Jean-Marc Jobin) et Daniel (Véronique Picard); ses petits-enfants: Michaël (Gabrielle Delisle) et Andréanne Tanguay (David Boucher), Jessica et Jean-Philippe Jobin, Camille et Félix Tanguay; ses arrière-petits-enfants: Samuel Tanguay, Alyson et Hubert Boucher ainsi que ses 2 petits anges; sa soeur Huguette (Jean-Paul Dufour). Elle était la belle-soeur de feu Gérard Tanguay (Marthe Galarneau) et Jean-Paul Tanguay (feu Claudette Tremblay). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement Claudette Gauthier et Rita Brière. Remerciement à tout le personnel soignant du CLSC de Donnacona et de l'Hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca