VEILLEUX, Marie-Jeanne



À l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le mardi 24 novembre 2020, est décédée à l'âge de 95 ans et 1 mois, madame Marie-Jeanne Veilleux, épouse en premières noces de feu Arthur Carbonneau et en secondes noces de feu Roger Richard. Elle était la fille de feu Fortunat Veilleux et de feu Angélina Bolduc. Elle demeurait à Saint-Fabien-de-Panet.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h30. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle était la mère de : feu Colette (Fernand Gosselin), Francine (Mario Picard), Hélène et Viateur Carbonneau (Lucie Deblois) ; la grand-mère de : Annie, Daniel, Stevens et feu Mona Gosselin, François et Marie-Ève Picard, Isabelle et Marco Paquet, Émilie, Vincent, Étienne et Annabelle Carbonneau ; l'arrière-grand-mère de : Jason, Louka, Lanna, Jessie, Dylan, Laurence, Arthur, Delphine, Augustin, Théodore, Austin, feu Brennan, Brienna, Evlyn et Rémi ainsi que l'arrière-arrière-grand-mère de Anthony. Elle laisse également dans le deuil les membres des familles Carbonneau et Richard ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un remerciement spécial au personnel des Habitations Panet de Saint-Fabien-de-Panet et de l'unité de gériatrie de l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8 ou à la Fabrique de Saint-Fabien-de-Panet, 20-A, rue Principale Est, Saint-Fabien de Panet (Québec) G0R 2J0.