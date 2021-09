MATTE, Ghislaine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 décembre 2020, à l'âge de 73 ans est décédée madame Ghislaine Matte. Fille de feu Roger Matte et de feu Jacqueline Vézina, elle demeurait à Duberger, Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Patrick (Annie Bilodeau), Dominic (Audrey Ouellet) et Valérie (Joël Labrie); ses petits-enfants: Coralie, Mia, Samuel, Matys, Alicia, Nathan et feu Allan. Elle laisse également dans le deuil son ex-conjoint: Richard Savard (Suzanne Paquin), ses frères et sœurs: feu Michel (feu Carole Simard), Louise (André Lafleur), feu Ginette (feu André Beaulieu) et Jacques (Louise Doucet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Les services funéraires ont été confiés au soin duLa famille recevra les condoléancesde 13h à 14h àL'inhumation des cendres suivra au cimetière Saint-Charles. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Pour rendre hommage à Mme Matte, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com.