FAUCHER, Laura



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 31 août 2021, à l'âge de 68 ans et 11 mois, est décédée subitement madame Laura Faucher, conjointe de feu monsieur Martial Jacques. Elle était la fille de feu Oliva Faucher et feu Germaine Rousseau. Elle demeurait à Val-Alain. Elle était la sœur de : feu Michel (feu Gisèle Fournier), Noëlla (feu Réal Boisvert), Lise (Mario Olivier), Lucille (Paul-André Gingras), feu Pierrette (Noël Laroche), Lina (Carrol St-Onge), Rolande (Hervé Chrétien), Roland (Rita Thibodeau), Georges (Gaétane Bélanger), Françoise (Jean-Guy Côté), François, Olivette (Richard Gagnon), Nicole et les bons soins de Jacques Portelance; son beau-frère Daniel Jacques; plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.à compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière St-Janvier de Joly. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire