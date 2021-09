GAGNÉ, Louis



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 avril 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Louis Gagné, époux de dame Lise Bossé. Né à Québec, le 12 septembre 1944, il était le fils de feu dame Jeannine Letellier et de feu monsieur Louis Gagné. Il demeurait à Québec arr. Beauport.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9 h. Outre son épouse Lise, monsieur Gagné laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Marie-Ève Rodrigue), Stéphanie; ses petits-enfants adorés: Coralie et Zachary; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Louise (feu Charles Asselin), Nicole (feu Gaétan Marcoux), feu Michel, Élise (feu Guy Chevalier), Linda, Denis (Murielle Marcoux), Claude (Lise Demers), Christiane (Jean Woods), Murielle Bossé (feu Peter Danielsen); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie toute l'équipe des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, Hôtel-Dieu, soins intensifs, Site: www.jedonneenligne.org, Tél.: 418-525-4385. Les Funérailles sont sous la direction de