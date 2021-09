PAQUET, André



Au Centre d'Hébergement St-Augustin, le 12 août 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur André Paquet, fils de feu madame Anita Dubé et de feu monsieur Maurice Paquet. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil : ses fils : Stéphane (Manon Labrecque) et Michel (Karine Boivin); ses petits-enfants : Andrée-Anne, Jeremy et Noemie ; ses frères et sœurs : Feu Alain (Lisette Lebel), Nicole (Jean-René Dery), feu Huguette (feu Michel Guimont), feu France, feu Agathe (feu Raymond Bernier), feu Richard, Johanne (Richard Lépine) et Guylaine (Richard Guimont) la mère de ses fils Monique Turcotte, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turcotte ; ces 2 filleuls : Dominique Bouchard et Patrick Turcotte ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces autres parents et amis. La famille recevra les condoléances à :de 12h à 14h.les cendres seront déposées au cimetière St-Grégoire de Montmorency par la suite. La famille remercie tout le personnel du Centre d'Hébergement St-Augustin pour les bon soins et l'attention portées à leur père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause Bonheur (2135, de la Terrasse-Cadieux Local R101-C, Québec QC G1C 1Z2)