MORENCY, Paul-André

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 avril 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Paul-André Morency, époux de feu madame Réjeanne Raby. Il était le fils de feu Nazaire Morency et de feu Béatrice Corriveau. Il demeurait à Saint-Raphaël, Bellechasse.La famille accueillera parents et ami(e)s aude 12h00 à 13h45.Il laisse dans le deuil ses enfants : Julie (Richard Gonthier) et Patrick (Amélie Boilard); ses petits-enfants : Emmy-Rose, Charles-Émile, Louis-Frédérick et Laura-Jade. Il était le frère de : feu Denis (Michèle), Armand (Monique Arbour) et de feu Madeleine (feu Jean-Yves Ratté). De la famille Raby, il était le beau-frère de : Lisette (Roch Asselin), Denise (feu Denis Bolduc), Roger, Aline (Denis Thibault) et feu Yvon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre père. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles sur place. Les arrangements funéraires de monsieur Morency ont été confiés à la