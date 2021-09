DUMONT, Lucille Beaudoin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 août 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Lucille Beaudoin, épouse de feu monsieur Jean-Luc Dumont, fille de feu Joseph Beaudoin et de feu Antonia Tardif. Elle demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Sylvie, Isabelle, feu André, Sylvain (Ginette Gauthier) et feu Guylaine; ses petits-enfants: feu Jimmy, Jessica (David-Alexandre Gratton), Cynthia (Philippe Breton) et Keven (Adélie St-Pierre); ses arrière-petits-enfants: Charles, Kim, Antony, Sara, Alexis, Sofia, Eliot, Rosélia, Mélodie, Léo et Brian; ses frères et soeurs: feu Bertha ((feu Réal Brochu (Jeannine Côté)), feu Dora (feu René Lambert), feu Roch, feu Réjeanne (feu Roch Métivier), feu Gisèle (feu Rosaire Roy), feu Fernand, feu Lina (Daniel Métivier), feu Laurier (Monique Corriveau) et Solange (feu Raynald Roy); ses belles-soeurs de la famille Dumont: Soeur Marie-Marthe et Gervaise (feu Maurice D'Etchevery); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre de dialyse et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, de même qu'au personnel de la résidence Le Royal. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 10 septembre de 19 h à 22 h et samedi à compter de 12 h.et de là au cimetière paroissial.