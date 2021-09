MÉNARD, Laure-Anna



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 août 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Laure-Anna Ménard, fille de feu madame Georgette Lapointe et de feu monsieur Wellie Ménard. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux monsieur Eudore Lapointe, elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain (Hélène Bourget-Letarte) et Odile (Clément Aubert); ses petits-enfants: Jonathan (Raphaëlle Laroche-Nantel), Vincent (Florence Pinard), Jérôme (Laurence Gosselin), Gabriel (Jade Godbout), Félix-Antoine (Karine Dubé); ses arrière-petits-enfants: Maxime et Rosalie; ses frères et sœurs : feu Cajetan (Pauline Mercier), feu Clermont (feu Nicole Tanguay), feu Laurent (Hélène Lacelle), feu Marius (Claudette Vallée), Jacques (Louise Montplaisir), Aline (Rosaire Mercier) et France (Michel Houde); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lapointe: feu Gilles (Gertrude Bisson), feu l'Abbé Réal et Monique r.e.j., ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à tout le personnel soignant de la résidence Les Marronniers et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds Sainte-Anne-de-Beaupré.le 16 septembre 2021 entre 19 h et 21 h et le 17 septembre 2021 entre 9 h et 10 h 30.