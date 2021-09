PICHETTE, André



À la résidence Chartwell Trait-Carré, le 12 août 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur André Pichette, époux de feu Lucette Vachon, fils de feu Joseph Pichette et de feu Marie-Anna Turcotte. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9h à 11h.suivie de la mise en crypte.Il laisse dans le deuil ses enfants: Louis (Joane Michaud) et Caroline (Clément Rioux); sa petite-fille Emy qu'il adorait. Il était le frère de: feu Gaston (feu Jacqueline Paré), feu Jean-Paul (feu Marie-Paule Moreau), feu Fernande (feu Lucien Dubé), feu Yvette (feu Paul Lanctôt), feu Raymond (feu Thérèse Leboeuf), feu Gemma (feu Jean-Maurice Moreau), feu Roland (Louise Leboeuf), feu Antoine (Pauline Mercier), Marc (Céline Bédard). De la famille Vachon, il était le beau-frère de: Jacqueline (feu Roch Bilodeau), feu Gertrude (feu Jacques Corriveau), feu Clément (Huguette Carrier); sa compagne Denise Levesque et ses enfants. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Chartwell pour leurs bons soins prodigués et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8.