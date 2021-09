LEMAY, Yvanna Tancrède



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 11 août 2021, entourée de ceux qui l'aimaient, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Yvanna Tancrède, épouse de feu M. Rosaire Lemay. Elle était la fille de feu Émile Tancrède et de feu Alodie Poiré. Elle demeurait à Québec dans cette même résidence. La famille recevra les condoléancesdès 13hL'inhumation des cendres aura lieu au Cimetière St-Charles. La direction des funérailles a été confiée auElle laisse dans le deuil ses enfants: Julien (Denise Morillon), Johanne (Martin Bedford), Lyne (Daniel Tremblay), feu Noël, feu Pierre et feu Serge; ses petits-enfants: Nadia, Mylène, Katia, Manon, Annie, Steve, Isabelle, Jean-François, Karine et Mickaël; ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. Elle est allée rejoindre tous ceux qu'elle aime. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères, sa belle-sœur, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. Maman, ton courage, ta force et ta joie de vivre resteront à jamais au fond de nos cœurs. Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement du Boisé qui ont entouré maman de bons soins jusqu'à la fin. Nous vous en sommes très reconnaissants. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec (1040 Av. Belvédère 305, Quebec City, Quebec G1S 3G3). Pour rendre hommage à Mme Tancrède, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com