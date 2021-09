AUCLAIR, Richard



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 6 août 2021, à l'âge de 72 ans et 4 mois, est décédé monsieur Richard Auclair, époux de dame Claudette Vallières. Il était le fils de feu dame Rita Robitaille et feu monsieur Eugène Auclair (feu Thérèse Pelletier). Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église à compter de 12 h pour offrir vos condoléances. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette; ses fils: Ghyslain (Micheline Verret), Donald (Geneviève Boutin) et Daniel (Édith Paradis); ses petits-enfants: Gabrielle, Alexandra, Laurence, Charles, Emma, William et Olivier; sa belle-mère Cécile Paradis (feu Émile Vallières); ses frères et sœurs: Françoise (Jacques Auger), Marcel (Christiane Durand), Gaston (Marielle Roy), Michelle, Jacques (Martine Gauthier); ses beaux-frères et belles-sœurs: Claire (Michel Brochu), feu Ghislaine, Céline (Jos Plamondon), Roger (feu Sylvie Bourdon), Louise (Jean-Claude Laroche), Monique (Marc-André Lajoie) et Clément Gauvin (Marie-Hélène Lamontagne); son filleul Charles Auger et sa filleule Guylaine Auclair, ainsi que nombreux neveux, nièces, cousins, cousine, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant des Centres hospitaliers de l'Enfant-Jésus et du Saint-Sacrement pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.